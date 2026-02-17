Vecinos se manifestaron en reclamo de justicia por joven asesinado: "Es hora, cuántos más tienen que matar"

Familiares y vecinos de Aeroparque se manifestaron en la tarde de este martes en reclamo de justicia por el crimen de Hiuston, de 30 años, ocurrido el pasado domingo.

"Le queremos pedir al presidente y al ministro del Interior que es hora de empezar a trabajar por la seguridad de todo el país, no solo de Aeroparque, todos los barrios, todos estamos pasando por lo mismo. No puede ser que no seamos dueños de bajar del ómnibus a las nueve de la noche", dijo una vecina que vive en el lugar hace 50 años.

Y agregó: "Lo mató una bala perdida, aparentemente bandas de gente que vende drogas se están peleando por la zona y han agarrado esta zona para hacer tiroteos a toda hora. Hace pocas semanas se denunció en la Seccional 28° que esto estaba ocurriendo y se dijo que no queríamos lamentar la pérdida de un inocente, y es lo que pasó ahora. Murió un inocente en manos de esta gente, entonces estamos pidiendo justicia por Hiuston y por seguridad",

Seguí leyendo Delincuente rapiñó almacén, golpeó al dueño, se llevó todo el dinero y efectuó disparos: "Esto lo tienen que parar de una vez"

La vecina, dirigiéndose al presidente Orsi, sostuvo que es hora de declarar emergencia nacional de seguridad.

"Es hora, cuántos más tienen que matar. Ese mismo día mataron a un muchacho de 38 años en Barros Blancos, una nena de 5 años en la ruta 8, ¿cuántos más?", se preguntó.

Otro de los manifestantes, que conoce a la familia desde hace años, dijo a Subrayado que fue un cruce entre bandas y que es algo que deben de parar de alguna manera.

"No podemos seguir así. Él llegaba a la vivienda y quedó en el medio de una situación", manifestó.

Otro vecino dijo que son frecuentes los tiroteos por tema de drogas. "Lo mataron adentro de la casa porque la bala atravesó la puerta. No es como dicen que venía en la moto", aclaró.