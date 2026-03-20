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SAN CARLOS, Maldonado

Droga con sello "Rey del Sur" en San Carlos: dos condenados y tres imputados, mientras investigan vínculo con Marset

Un ladrillo de cocaína tenía la inscripción “Rey del Sur” y es analizado por su eventual conexión con el narcotraficante.

Foto: Subrayado. Ladrillo con la inscripción Rey del Sur, posiblemente vinculado a Marset.

Foto: Subrayado. Ladrillo con la inscripción "Rey del Sur", posiblemente vinculado a Marset.

La Policía de Maldonado desarticuló un punto de venta de droga en el asentamiento Brisas del Monte, en San Carlos, tras la operación “No Tier 2”. El procedimiento terminó con dos personas condenadas y otras tres imputadas con prisión preventiva, además de la incautación de cocaína, armas, municiones y dinero.

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron un ladrillo y dos bolsas con un total de 2,244 kilogramos de cocaína, más de 100 dosis fraccionadas, marihuana y plantas de cannabis. También se encontraron un revólver calibre 38 con seis municiones, 93 municiones de 9 mm, un cargador extendido y $441.641 y US$ 267.

Uno de los ladrillos tenía la inscripción “Rey del Sur”, lo que es analizado por la Policía ante una posible vinculación con el narcotraficante Sebastián Marset.

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En el operativo fueron detenidas cinco personas. Tras la instancia judicial, una de ellas fue condenada como autora de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, en reiteración real con tráfico interno de armas y municiones, a 2 años y 10 meses de cárcel. Otra persona fue condenada por los mismos delitos a 2 años y 6 meses.

Además, la Justicia imputó a una tercera persona por un delito continuado de suministro de drogas; una cuarta, por suministro de estupefacientes, tráfico interno de armas, porte de armas en lugares públicos, porte por reincidente y disparo de arma de fuego; y a una quinta. como cómplice de suministro de drogas. Para los tres se dispuso prisión preventiva por 113 días.

El caso es la continuación de la operación “No Tier”, en la que ya habían sido imputadas siete personas por delitos vinculados a drogas.

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