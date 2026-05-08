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Autor de homicidio vivía en la calle y fue detenido en el operativo por frío extremo, en Pérez Castellanos

Personal del Departamento de Homicidios llevó adelante la investigación y logró identificar a quienes creen que es el autor del homicidio de un hombre de 31 años.

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En el marco del operativo frío extremo, fue detenido el autor de un homicidio; se encuentra a disposición de Fiscalía.

El hombre de 33 años fue detenido en la noche de este viernes en el barrio Pérez Castellanos, próximo al Antel Arena.

La víctima de 31 años fue encontrada envuelta en una frazada en la vía pública y con los pies atados con un cable.

Foto: Subrayado. Pan de Azúcar, Maldonado.
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Personal del Departamento de Homicidios llevó adelante la investigación y logró identificar a quienes creen que es el autor del homicidio.

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