Droga incautada en Artigas: imputaron al sexto integrante de la banda; cumplirá prisión preventiva

Fue imputado este domingo el sexto integrante de la banda que fue desbaratada en Artigas luego de que desde una avioneta arrojaran 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base, valuada en unos USD 3.000.000.

El hombre, de 38 años, fue imputado por un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado, en la modalidad de importación, en calidad de cómplice; deberá cumplir prisión preventiva hasta el 03 de marzo del 2027, mientras continúa la investigación.

En el marco de la Operación Polux también se determinó el cese de la detención para dos hombres de 39 y 52 años sin antecedentes.

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De esta manera ya son 6 las personas enviadas a prisión en el marco de las Investigaciones de la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas en coordinación con la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1º Turno de Montevideo.

El caso

La Operación Polux comenzó en febrero de este año a cargo de la DGRTID, en coordinación con la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno, con la identificación del grupo criminal que ingresaba importantes cantidades de droga por vía aérea al país y se identificó un área rural como posible escenario de la maniobra.

El jueves 3, tras detectar el desplazamiento de varios de los indagados a la zona de Baltasar Brum, la Policía montó un operativo y vio como la avioneta arrojaba la droga y en tierra varios hombres esperaban para recoger la droga. En ese momento, fueron interceptados tres vehículos y cuatro hombres fueron detenidos.

En simultáneo, en Salto, se realizaron 11 allanamientos y fueron detenidos otros miembros de la organización.

En la operación trabajaron las Jefaturas de Policía de Artigas y Salto, la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Fuerza Aérea Uruguaya.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este viernes en conferencia de prensa que la Policía logró la incautación de 408 kilos de droga: 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base, de origen peruano.

Se trató de 12 paquetes con un peso aproximado de 35 kilos cada uno. Según comentó, la sustancia en el mercado uruguayo asciende los USD 3.000.000.

Las autoridades señalaron que no descartan un vínculo con el narcotraficante Sebastián Marset.

Este sábado, tres hombres de 23, 28 y 36 años, sin antecedentes penales, fueron imputados como autores de un delito de asociación para delinquir y coautores de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado en la modalidad de importación.

Un hombre de 33 años, con antecedentes penales por lesiones personales, transporte y tenencia de estupefacientes, fue imputado por un delito de asociación para delinquir y un delito de organización de actividades de narcotráfico en calidad de autor.