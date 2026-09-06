Delgado dijo en Masoller que al gobierno de Orsi le falta liderazgo y que carece de rumbo

El Partido Nacional marchó a caballo, como cada año, hasta Masoller en el departamento de Rivera, para homenajear al caudillo Aparicio Saravia en su 122 aniversario.

El presidente del Honorable Directorio, Álvaro Delgado, único orador, dijo en su discurso que los blancos deben continuar ejerciendo un control firme sobre el gobierno de Yamandú Orsi, principalmente desde el Parlamento.

En este sentido afirmó que en este momento histórico, "estamos viendo también un gobierno que le falta rumbo y que le falta liderazgo, y como no tienen rumbo ni liderazgo se dedican a mirar para atrás para disimular aquellas cosas que no tienen y que carecen. Hay un embate en estos días contra proyectos que ha hecho nuestro gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Hay embates en el sentido de desmontar y cuestionar los proyectos y sus responsables".

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En lo que respecta al Partido Nacional, el dirigente destacó la importancia de la tarea militante para volver a ser gobierno.

"Tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en el 2030 como el Uruguay se lo merece", indicó.

Y agregó: "Hoy tenemos también que asumir ese compromiso de crear la opción que genere esperanza. Yo empiezo a notar que cada vez la gente empieza a resignarse y no lo podemos permitir. Ahí tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en el 2030 como el Uruguay se lo merece, con el Partido Nacional encabezando una coalición de gobierno".

Delgado destacó que Masoller significa un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y un sentido de una causa que se fundamenta sobre todo en la causa de la libertad.

"Este partido que está firme como un quebracho, que tiene las raíces bien profundas, no se va a mover un milímetro en defender sus convicciones, sus proyectos, su dignidad y sus principios. Obviamente tenemos un deber para con la patria, por algo siempre Aparicio habló de la patria (...) nosotros vamos a estar del lado siempre de defensores de la ley, pero además de defensores de la patria. Creo que se vienen momentos muy lindos muy estimulantes, que son momentos compartidos", destacó.