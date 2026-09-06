La Policía investiga una balacera contra una casa ocurrida en las últimas horas en el barrio Nuevo París. El ataque dejó como resultado a una persona herida.
Atacaron a balazos una casa frente a la que había varias personas; una de ellas resultó herida en una pierna
El ataque se dio en las últimas horas en Camino Lecocq y Carlos María de Pena, en el barrio Nuevo París. Los vecinos de la zona aseguran que las balaceras en la zona son constantes y que tienen miedo de las situación.
Un auto pasó por Camino Lecocq y Carlos María de Pena y arremetió a balazos contra una casa. En el frente había varias personas y, una de las balas, impactó en un hombre de 30 años, que fue trasladado a un centro de salud herido.
Fuentes del caso indicaron que recibió un balazo en la pierna y que se encuentra fuera de peligro.
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Tras el ataque, los efectivos constataron balazos en la fachada y varias vainas esparcidas por Camino Lecocq.
La hipótesis policial se encamina a que el ataque era para una casa ubicada al fondo de la que recibió los disparos.
Los vecinos de la zona aseguran que las balaceras en la zona son constantes y que tienen miedo de la situación.
Personal de la Unidad de Respuesta Móvil de Zona Operacional 4 y Policía Científica trabajaron en la escena.
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