Atacaron a balazos una casa frente a la que había varias personas; una de ellas resultó herida en una pierna

La Policía investiga una balacera contra una casa ocurrida en las últimas horas en el barrio Nuevo París. El ataque dejó como resultado a una persona herida.

Un auto pasó por Camino Lecocq y Carlos María de Pena y arremetió a balazos contra una casa. En el frente había varias personas y, una de las balas, impactó en un hombre de 30 años, que fue trasladado a un centro de salud herido.

Fuentes del caso indicaron que recibió un balazo en la pierna y que se encuentra fuera de peligro.

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Tras el ataque, los efectivos constataron balazos en la fachada y varias vainas esparcidas por Camino Lecocq.

La hipótesis policial se encamina a que el ataque era para una casa ubicada al fondo de la que recibió los disparos.

Los vecinos de la zona aseguran que las balaceras en la zona son constantes y que tienen miedo de la situación.

Personal de la Unidad de Respuesta Móvil de Zona Operacional 4 y Policía Científica trabajaron en la escena.