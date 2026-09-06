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NUEVO PARÍS

Atacaron a balazos una casa frente a la que había varias personas; una de ellas resultó herida en una pierna

El ataque se dio en las últimas horas en Camino Lecocq y Carlos María de Pena, en el barrio Nuevo París. Los vecinos de la zona aseguran que las balaceras en la zona son constantes y que tienen miedo de las situación.

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La Policía investiga una balacera contra una casa ocurrida en las últimas horas en el barrio Nuevo París. El ataque dejó como resultado a una persona herida.

Un auto pasó por Camino Lecocq y Carlos María de Pena y arremetió a balazos contra una casa. En el frente había varias personas y, una de las balas, impactó en un hombre de 30 años, que fue trasladado a un centro de salud herido.

Fuentes del caso indicaron que recibió un balazo en la pierna y que se encuentra fuera de peligro.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en el Hospital del Cerro.
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Tras el ataque, los efectivos constataron balazos en la fachada y varias vainas esparcidas por Camino Lecocq.

La hipótesis policial se encamina a que el ataque era para una casa ubicada al fondo de la que recibió los disparos.

Los vecinos de la zona aseguran que las balaceras en la zona son constantes y que tienen miedo de la situación.

Personal de la Unidad de Respuesta Móvil de Zona Operacional 4 y Policía Científica trabajaron en la escena.

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