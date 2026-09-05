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ESTABA REQUERIDO

Hay un nuevo detenido por la droga incautada en Artigas; un hombre de 38 años, sin antecedentes penales

Estaba requerido por la Justicia a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno. Por este caso, cinco hombres fueron imputados y dos permanecen detenidos.

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Un hombre de 38 años, sin antecedentes penales, fue detenido este sábado de mañana en Salto en el marco de la Operación Polux, que permitió la incautación de 408 kilos de cocaína y pasta base que fueron arrojados desde una avioneta en un campo de Baltasar Brum, en el departamento de Artigas.

El nuevo detenido estaba requerido por la Justicia a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno que lideró la investigación en coordinación con la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional.

Por este caso, cinco hombres de 19, 23, 28, 33 y 36 años, fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, organización de actividades de narcotráfico, y porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos con prisión preventiva hasta el 3 de marzo de 2027. Cuatro no tenían antecedentes.

imputaron a cinco hombres por los 408 kilos de drogas arrojados desde una avioneta en artigas
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Imputaron a cinco hombres por los 408 kilos de drogas arrojados desde una avioneta en Artigas

Las actuaciones del caso continúan con respecto a otros dos hombres, entre ellos, el presunto líder de la organización, de 40 años con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico. Se espera que el nuevo detenido sea conducido a la Fiscalía.

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