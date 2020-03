Drexler y su esposa superaron el coronavirus

Contó que primero el virus afectó a su esposa, que estuvo enferma en una habitación y la segunda semana le tocó a él. "Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad".

El cantautor convocó a no concurrir a los hospitales si se tiene la enfermedad en su versión leve, de forma tal de no saturar al sistema de salud. "Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad no la pasamos fuerte. Hay que mantener la serenidad y dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan".