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PARAGUAY Y SANTA FE

Dos vehículos chocaron en Aguada; uno de los conductores no respetó un cartel y terminó volcado sobre la vereda

El conductor experimentó lesiones leves y fue trasladado a un centro asistencial con un traumatismo en un hombro. Los ocupantes del otro vehículo se encuentran en buen estado de salud.

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Un choque y vuelco entre dos vehículos ocurrió este jueves de tarde en el cruce de Paraguay y Santa Fe, en el barrio Aguada.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, un vehículo marca BYD circulaba por calle Santa Fe y al llegar al cruce con Paraguay, su conductor no respetó el cartel de Ceda el paso y fue impactado por un BMW que iba por Paraguay.

Producto del impacto, el vehículo BYD terminó volcado sobre la vereda. Su conductor experimentó lesiones leves y fue trasladado a un centro asistencial con un traumatismo en un hombro. Los ocupantes del otro vehículo se encuentran en buen estado de salud.

Foto: Subrayado.
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