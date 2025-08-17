RECIBÍ EL NEWSLETTER
Dos taxis chocaron en Fernández Crespo y Mercedes: cinco personas resultaron con lesiones

Uno de los pasajeros fue trasladado a una mutualista con pérdida del conocimiento. Otro, al Hospital Maciel.

El siniestro ocurrió este domingo. Los conductores de los dos taxis (de 54 y 21 años) tuvieron el alta médica en el lugar, así como una de las pasajeras, de 23 años.

Mientras que un hombre de 47 años perdió el conocimiento y fue internado en una mutualista montevideana, otro de 32 años fue derivado al hospital Maciel y un sexto pasajero resultó sin lesiones.

Las imágenes registradas en el lugar muestran que uno de los semáforos de la intersección fue dañado en el choque.

