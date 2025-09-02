Dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 años en Piedras Blancas el viernes

Los jóvenes se entregaron ante la Policía y confesaron.

Dos jóvenes de 20 y 23 años se entregaron este lunes ante la Policía y confesaron ser los autores del homicidio ocurrido el viernes en Piedras Blancas, Montevideo.

La víctima fue un joven de 18 años, que recibió una puñalada tras una discusión. Los sospechosos aseguraron que no tuvieron intención de matarlo. No cuentan con antecedentes penales y entregaron la moto en la que circulaban al momento del crimen.

El ataque ocurrió en César Batlle Pacheco y Jorge Pacheco. La víctima fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, en el mismo barrio, donde los médicos constataron su muerte por una herida de arma blanca.

El domingo y lunes policías del Departamento de Homicidios hicieron vigilancia en torno a una casa para dar con los sospechosos. Finalmente los jóvenes se entregaron y quedaron a disposición de la fiscal Mirta Morales.

