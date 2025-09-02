RECIBÍ EL NEWSLETTER
crimen del viernes

Dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 años en Piedras Blancas el viernes

Los detenidos, de 20 y 23 años, dijeron que discutieron con la víctima y la apuñalaron pero que no tuvieron intención de matarla. No tienen antecedentes penales.

Los jóvenes se entregaron ante la Policía y confesaron.

homicidio-joven-18-años-apuñalado-piedras-blancas-29-ago-2025

Dos jóvenes de 20 y 23 años se entregaron este lunes ante la Policía y confesaron ser los autores del homicidio ocurrido el viernes en Piedras Blancas, Montevideo.

La víctima fue un joven de 18 años, que recibió una puñalada tras una discusión. Los sospechosos aseguraron que no tuvieron intención de matarlo. No cuentan con antecedentes penales y entregaron la moto en la que circulaban al momento del crimen.

El ataque ocurrió en César Batlle Pacheco y Jorge Pacheco. La víctima fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, en el mismo barrio, donde los médicos constataron su muerte por una herida de arma blanca.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.
Seguí leyendo

Un imputado y una detenida por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Manga

El domingo y lunes policías del Departamento de Homicidios hicieron vigilancia en torno a una casa para dar con los sospechosos. Finalmente los jóvenes se entregaron y quedaron a disposición de la fiscal Mirta Morales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados

Te puede interesar

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco video
NUEVOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: "Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco"
Imágenes cedidas a Subrayado. video
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
Foto: FocoUy.
INFORME DE METEOROLOGÍA

Rige una advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes con afectación en seis departamentos

Dejá tu comentario