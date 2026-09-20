"Dos pulsiones básicas" y "un gran striptease emocional": la mirada de Gran Hermano desde la psicología

Gran Hermano es un disparador de curiosidad, es eso de estar viendo la convivencias desde una venta. el formato tiene un componente de "voyeurismo".

Al respecto, Luis Gonçalvez Boggio, magister en psicología clínica y docente, explicó que para él "lo que está en juego a nivel profundo son dos pulsiones básicas, que son las de mirar y la de ser mirado".

"Estamos hablando de algo muy primal, de algo muy primitivo, pero son funciones básicas que están en juego en la vida cotidiana, permanentemente", añadió.

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También se refirió a lo que pasa con las emociones ahí dentro: "Se potencian y lo que hay es un gran striptease emocional, por eso también es fascinante".

"Generalmente, las personas que están expuestas a un campo de visibilidad, espiado por micrófonos, por cámaras, cámaras infrarrojas también en el momento que están hasta debajo de las sábanas, lo que se da en esa situación es que terminás internalizando la coacción de la institucionalidad, en este caso, el Gran Hermano", indicó.

"Lo que vamos a ver es lo que pasa en la vida cotidiana", aseguró.