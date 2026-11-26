Un siniestro de tránsito causó la muerte del conductor de una moto este jueves en ruta 6, a la altura del kilómetro 55.500, en el departamento de Canelones.
Choque frontal entre dos motos causó la muerte de uno de los conductores, en ruta 6
Información primaria de Policía Caminera indica que el siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 55.500, en el departamento de Canelones.
Policía Caminera reportó que información primaria indica que se trató de un choque frontal entre dos motos, causando la muerte de uno de ellos.
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