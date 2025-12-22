Dos personas murieron en accidentes en rutas 1 y 6 en la noche del domingo; un conductor manejaba alcoholizado

Dos accidentes de tránsito fatales se registraron en la noche del domingo en rutas nacionales. Uno ocurrió en ruta 1, a la altura del kilómetro 12, donde murió una joven de 20 años tras un choque entre una camioneta y una moto. El otro se produjo en ruta 6, próximo a Castellanos, en Canelones, donde murió un motociclista de 38 años; en este último caso, el conductor de la camioneta dio positivo al control de alcohol.

El primer accidente fue sobre las 23:00 horas en ruta 1, a la altura del kilómetro 12, en la intersección con Camino La Capilla. Según informó Policía Caminera, se trató de un choque entre una camioneta que circulaba por ruta 1 y una moto que lo hacía por Camino La Capilla, intentando cruzar la ruta de sur a norte.

Como consecuencia del impacto, murió una joven de 20 años que viajaba en la moto, mientras que otra joven de 19 años resultó con heridas graves, con diagnóstico de politraumatizada y fractura de fémur. Aún se intenta establecer cuál de las dos ocupantes conducía la moto.

El conductor de la camioneta, un hombre de 34 años, resultó ileso y arrojó resultado negativo en el control de alcohol.

El segundo accidente ocurrió también sobre las 23:00 horas, en ruta 6 a la altura del kilómetro 71, próximo a Castellanos, en el departamento de Canelones. En este caso, fue un choque por alcance entre una camioneta y una moto, que circulaban ambas de sur a norte.

Producto del impacto, murió el conductor de la moto, un hombre de 38 años, ciudadano cubano.

El conductor de la camioneta, un hombre de 68 años, circulaba con alcohol en sangre, según el examen.

La Fiscalía inició investigaciones para determinar las responsabilidades.