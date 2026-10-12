Dos operativos antidrogas en San Carlos dejaron armas, drogas y más de 800 municiones incautadas; un delincuente fue a prisión

Se incautaron más de 800 municiones, seis armas cortas, una carabina y un inhibidor de señal.

Dos operativos policiales realizados en San Carlos, Maldonado, permitieron desarticular una red de venta de drogas en el barrio Haití e incautar armas de fuego, más de 800 municiones, chalecos antibalas y un inhibidor de señal. En otro operativo, un hombre de 30 años fue condenado a dos años de cárcel por suministro de drogas.

La operación Vértice fue realizada por Brigada Departamental Antidrogas y la Brigada de Investigaciones de la Zona Operacional III. Según la información policial, las actuaciones permitieron desarticular una red de venta de drogas en el barrio Haití.

En ese procedimiento los policías incautaron dos chalecos antibalas, tres equipos handy con sus cargadores, un inhibidor de señal y siete celulares. También fueron incautados ocho cargadores de pistolas, una carabina calibre 7,62 con dos cargadores y seis armas cortas, entre revólveres y pistolas.

Además, la Policía incautó más de 800 municiones de distintos calibres, drogas en envoltorios y dos ladrillos, dos bolsas de nailon con marihuana, documentos y un auto.

En tanto, bajo la operación Recaer fueron realizados dos allanamientos el viernes en el asentamiento Haití, en la zona de Brisas del Monte. La investigación apuntaba a bocas de drogas.

En esos procedimientos se incautaron 70,3 gramos de cocaína en piedra, cinco envoltorios de papel con cocaína y un envoltorio de nailon con otros seis envoltorios de la misma sustancia, con un peso de 25,24 gramos.

También se incautaron una balanza de precisión, un celular, un morral, papeles recortados y un reloj plateado. Además, la Policía halló $5.401, en billetes de baja denominación.

El operativo terminó sábado con tres personas detenidas. Una de ellas fue un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, condenado a cumplir dos años de prisión por suministro de drogas prohibidas; las otras dos, quedaron en libertad, emplazadas y a disposición de la Justicia.