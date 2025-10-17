Dos mujeres graves tras accidente entre una moto y una bicicleta en la ruta Interbalnearia

Un accidente entre una moto y una bicicleta dejó dos mujeres heridas de gravedad este viernes, en el kilómetro 47,800 de la ruta Interbalnearia, en Las Toscas, Canelones.

Según informa Policía Caminera, la conductora de la moto, de 38 años, circulaba hacia el este, cuando una mujer de 63 años en bicicleta cruzaba la ruta de sur a norte.

El impacto provocó lesiones de entidad a las dos mujeres, que debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud de Montevideo.

