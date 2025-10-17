RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS TOSCAS, CANELONES

Dos mujeres graves tras accidente entre una moto y una bicicleta en la ruta Interbalnearia

La mujer que conducía la moto circulaba por la ruta Interbalnearia hacia el este, y la otra cruzaba en bicicleta. Ambas sufrieron lesiones graves, informa Policía Caminera.

Un accidente entre una moto y una bicicleta dejó dos mujeres heridas de gravedad este viernes, en el kilómetro 47,800 de la ruta Interbalnearia, en Las Toscas, Canelones.

Según informa Policía Caminera, la conductora de la moto, de 38 años, circulaba hacia el este, cuando una mujer de 63 años en bicicleta cruzaba la ruta de sur a norte.

El impacto provocó lesiones de entidad a las dos mujeres, que debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud de Montevideo.

