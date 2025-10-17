Un accidente entre una moto y una bicicleta dejó dos mujeres heridas de gravedad este viernes, en el kilómetro 47,800 de la ruta Interbalnearia, en Las Toscas, Canelones.
Dos mujeres graves tras accidente entre una moto y una bicicleta en la ruta Interbalnearia
La mujer que conducía la moto circulaba por la ruta Interbalnearia hacia el este, y la otra cruzaba en bicicleta. Ambas sufrieron lesiones graves, informa Policía Caminera.
Según informa Policía Caminera, la conductora de la moto, de 38 años, circulaba hacia el este, cuando una mujer de 63 años en bicicleta cruzaba la ruta de sur a norte.
El impacto provocó lesiones de entidad a las dos mujeres, que debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud de Montevideo.
Seguí leyendo
Un joven de 18 años está grave tras caer a la ruta mientras circulaba en su moto
Lo más visto
volvió a hablar
Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA
Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HAY UN CONDENADO
Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
barrio el tobogán
Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Sociedad
Dejá tu comentario