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CENTRO Y SUR

Dos muertos y más de 300 damnificados tras el fuerte temporal que azota Chile

Las autoridades se mantienen en alerta por las persistentes lluvias, fuertes vientos y el aumento del caudal de ríos en el país.

AFP

AFP

Al menos dos personas murieron y 300 más resultaron damnificadas por un fuerte temporal que azota el centro y sur de Chile, informaron este sábado las autoridades.

Las lluvias han provocado desbordes e inundaciones que mantienen bajo emergencia a diversas comunas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento de dos personas en la región de Los Ríos.

Foto: captura de video de El tiempo de San Juan. 
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"Quisiéramos dar cuenta como gobierno del fallecimiento de dos personas en el contexto de este evento meteorológico en la Región de Los Ríos tras la caída de un árbol a su vehículo", señaló Pavez.

Las autoridades se mantienen en alerta por las persistentes lluvias, fuertes vientos y el aumento del caudal de ríos en el país. En julio, un fuerte temporal dejó 13 muertos y al menos 4.000 viviendas resultaron dañadas en Chile.

La dirección nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) contabilizó el sábado 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, la mayoría por crecidas de los ríos.

El Senapred emitió también 13 alertas de evacuación ante la crecida de los afluentes y vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora.

FUENTE: AFP

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