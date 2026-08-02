Investigan muerte dudosa: un hombre fue hallado sin vida dentro de su casa en Toledo Chico

Muerte dudosa, así fue catalogado el fallecimiento de un hombre de 45 años que fue hallado con un disparo en la cabeza este sábado por la noche en Toledo Chico.

La Policía fue alertada a la hora 23.30 de una persona herida de arma de fuego. Un testigo escuchó un disparo en José Bellloni y Camino Régulo. Al arrimarse al lugar de la detonación vio la puerta entreabierta de una casa y a un hombre tirado. El hombre no pudo entrar porque el perro de la víctima estaba nervioso y le impedía el paso, entonces llamó a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron encontraron a la víctima tirada con un disparo en la cabeza, ya sin vida.

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Según indicaron fuentes del caso a Subrayado, en principio se manejó la teoría de un suicidio, pero lo que generó dudas fue que cuando analizaron la escena no se ubicó el arma, despertando otras teorías: el hombre pudo haber sido asesinado o sí se pudo haber tratado de un suicidio y algún delincuente robó el arma.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Homicidios.

El caso viene siendo investigado.