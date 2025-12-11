RECIBÍ EL NEWSLETTER
Dos motos chocaron en la ruta 101: uno de los conductores falleció y el otro está grave

Dos motos chocaron este jueves en el kilómetro 28 y medio de la ruta 101. Uno de los conductores intentó cruzar de manera irregular, desde el cantero, y fue impactado por otra moto, de alta cilindrada.

Dos motos chocaron en ruta 101. Foto: Policía Caminrea.

Dos motos chocaron en ruta 101. Foto: Policía Caminrea.

Dos motos chocaron este jueves de mañana en el kilómetro 28 y medio de la ruta 101, y de acuerdo al informe de Policía Caminera, uno de los conductores falleció en el lugar.

El accidente ocurrió cerca de la Escuela Militar de Aeronáutica, departamento de Canelones.

Una de las motos, tipo scooter, era conducida por un hombre de nacionalidad rusa, de 44 años, detalla Caminera.

Este conductor intentó cruzar la ruta 101 desde el cantero central, “en un lugar no habilitado para la circulación”, destaca Caminera.

En esas circunstancias es impactado de costado por una moto de alta cilindrada que circulaba por la ruta 101, de sur a norte (hacia Pando).

El conductor de la moto scooter, que intenta cruzar atravesando el cantero, muere en el lugar producto del fuerte impacto de la otra moto.

El conductor de la segunda moto, un hombre de 49 años, sufrió lesiones de gravedad, informa Caminera.

El tránsito en ese sentido (hacia Pando) fue desviado en el km 26 por Camino de Los Aromos hacia ruta 8.

