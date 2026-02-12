Preocupa a las autoridades adulteración de chapas en motos y dispositivos electrónicos para ocultarlas

Preocupa a las autoridades la adulteración de chapas en motos , tanto para evitar multas en radares o cometer delitos.

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, dijo que es tema del Congreso de Intendentes retener los vehículos y pasar a la Justicia, más allá de las multas.

"Una matrícula que esté debajo del guardabarros, que esté doblada, que esté tapada o que utilice un sistema como estos que últimamente salieron que, de alguna manera modifican la ubicación de la chapa matrícula, están en condiciones antireglamentarias de circular, por lo tanto, puede ser retenido el vehículo a parte de multado", explicó.

El jerarca comentó que se viene trabajando en varios proyectos legislativos, uno tiene que ver con incluir la carencia o la adulteración de la placa matrícula a la Ley de Faltas.

"Un proyecto que hay del Partido Nacional que ya definimos que vamos a acompañar (...) como tenemos otros nosotros que ojalá nos acompañen porque entendemos que es un problema que hay en el país, el mal uso de la placa matrícula", indicó.

Y agregó: "Puede ser para evitar un radar o puede ser para evitar un control policial, recordemos que el 40% de las rapiñas se comete en moto, el 25% de los homicidios se comete en moto, y la no identificación de la persona con el vehículo es un hecho a propósito, por lo tanto no suma en la seguridad vial ni tampoco en la seguridad pública".

La Intendencia de Montevideo informó que se están utilizando dispositivos electrónicos para ocultar matrículas de motos, los mismos se comercializan principalmente en redes sociales.

El director de Movilidad, Germán Benítez, dijo que buscan que cuando se den estos casos, la multa se pague en su totalidad en un solo pago.