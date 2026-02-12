RECIBÍ EL NEWSLETTER
EVITAR MULTAS O COMETER DELITOS

Preocupa a las autoridades adulteración de chapas en motos y dispositivos electrónicos para ocultarlas

El presidente de la Unasev dijo a Subrayado que trabajan en proyectos legislativos, uno tiene que ver con incluir la carencia o la adulteración de la placa matrícula a la Ley de Faltas.

motos-multas-montevideo
motos-robadas-piedras-blancas-policía

Preocupa a las autoridades la adulteración de chapas en motos, tanto para evitar multas en radares o cometer delitos.

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, dijo que es tema del Congreso de Intendentes retener los vehículos y pasar a la Justicia, más allá de las multas.

"Una matrícula que esté debajo del guardabarros, que esté doblada, que esté tapada o que utilice un sistema como estos que últimamente salieron que, de alguna manera modifican la ubicación de la chapa matrícula, están en condiciones antireglamentarias de circular, por lo tanto, puede ser retenido el vehículo a parte de multado", explicó.

policia incauto 4.471 motos, aplico 9.192 multas y detuvo a 68 personas en un mes del operativo nandubay
Seguí leyendo

Policía incautó 4.471 motos, aplicó 9.192 multas y detuvo a 68 personas en un mes del operativo Ñandubay

El jerarca comentó que se viene trabajando en varios proyectos legislativos, uno tiene que ver con incluir la carencia o la adulteración de la placa matrícula a la Ley de Faltas.

"Un proyecto que hay del Partido Nacional que ya definimos que vamos a acompañar (...) como tenemos otros nosotros que ojalá nos acompañen porque entendemos que es un problema que hay en el país, el mal uso de la placa matrícula", indicó.

Y agregó: "Puede ser para evitar un radar o puede ser para evitar un control policial, recordemos que el 40% de las rapiñas se comete en moto, el 25% de los homicidios se comete en moto, y la no identificación de la persona con el vehículo es un hecho a propósito, por lo tanto no suma en la seguridad vial ni tampoco en la seguridad pública".

La Intendencia de Montevideo informó que se están utilizando dispositivos electrónicos para ocultar matrículas de motos, los mismos se comercializan principalmente en redes sociales.

El director de Movilidad, Germán Benítez, dijo que buscan que cuando se den estos casos, la multa se pague en su totalidad en un solo pago.

BENÍTEZ MOTOS MONTEVIDEO

Temas de la nota

Lo más visto

video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"
inumet

Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes
Habla víctor trezza

Pablo Goncálvez en Punta del Este: "Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas", dice jefe de Policía
PLAYA DEL CERRO

Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad
tormentas en la madrugada

Granizo, ráfagas de más de 110 km/h y evacuados: el temporal golpeó fuerte al interior

Te puede interesar

Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
EMPRESA CONVOCÓ A LA PRENSA

Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera
Orsi agradeció las oportunidades brindadas por China y reiteró la vocación de Uruguay como país abierto al mundo video
CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO CHINO

Orsi agradeció las oportunidades brindadas por China y reiteró la vocación de Uruguay como país abierto al mundo

Dejá tu comentario