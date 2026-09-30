Dos menores fueron detenidos con una pistola glock, un cargador con 16 cartuchos y un peine con 39 en el barrio Los Sueños.
Dos menores intentaron escapar de un control y fueron detenidos: llevaban un arma y un peine con más de 30 cartuchos
También tenían otro cargador con 16 cartuchos. Quedaron a disposición del Inisa mientras avanza la investigación.
Durante un procedimiento en Alfredo Zitarrosa y José Larralde, la Policía se disponía a identificarlos y estos intentaron huir, pero fueron interceptados.
Ambos adolescentes tienen 17 años y quedaron bajo disposición del Inisa. Fiscalía solicitó periciar el arma y registros fílmicos del hecho.
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En el mismo barrio hubo allanamientos y detenciones en la mañana.
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