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BARRIO LOS SUEÑOS

Dos menores intentaron escapar de un control y fueron detenidos: llevaban un arma y un peine con más de 30 cartuchos

También tenían otro cargador con 16 cartuchos. Quedaron a disposición del Inisa mientras avanza la investigación.

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Dos menores fueron detenidos con una pistola glock, un cargador con 16 cartuchos y un peine con 39 en el barrio Los Sueños.

Durante un procedimiento en Alfredo Zitarrosa y José Larralde, la Policía se disponía a identificarlos y estos intentaron huir, pero fueron interceptados.

Ambos adolescentes tienen 17 años y quedaron bajo disposición del Inisa. Fiscalía solicitó periciar el arma y registros fílmicos del hecho.

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Policía investiga el hallazgo de restos óseos humanos en un descampado de Punta de Rieles

En el mismo barrio hubo allanamientos y detenciones en la mañana.

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