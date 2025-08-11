Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

Hay tres detenidos por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional en Toledo con un policía, que estaba de particular festejando el triunfo de Peñarol en el clásico, disparó su arma de fuego y mató a dos personas.

La investigación del incidente está a cargo del fiscal Juan Álvez, quien resolvió en la noche del sábado dejar en libertad al policía de 24 años , mientras aguarda por el resultado de las pericias de Policía Científica y los avances del caso que proporcione el Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones.

A la vivienda, ubicada en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, llegaron pasadas las 17 horas del sábado seis hombres en dos motos; uno de ellos iba armado. Se trata de determinar si el objetivo era robar una bandera de Peñarol que estaba colgada afuera. En ese momento, salió el policía, amigo del dueño de casa, y repelió la agresión.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron la llegada de los hinchas tricolores y las imágenes muestran que al menos uno iba armado. Vestía campera roja y tenía una pistola en la mano. Fue uno de los cuatro hombres que logró escapar y permanece prófugo.

El Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones logró identificar el domingo a las cuatro personas prófugas tras analizar la cámaras de videovigilancia de la zona. Este lunes, con las órdenes de allanamiento y detención correspondientes dos mayores de edad fueron detenidos en Puntas de Manga en Montevideo y un adolescente de 17 años en Parque del Plata. Resta aún la detención del cuarto sospechoso.

En los allanamientos, se logró incautar la otra moto que participó en el hecho.