RESTA UNO PRÓFUGO

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

La Jefatura de Canelones logró identificar a los otros cuatro sospechosos que participaron en el enfrentamiento con un policía. Los detenidos estaban en Montevideo y Parque del Plata. Resta uno prófugo.

POLICIA-DOBLE-HOMICIDIO-TOLEDO-HINCHAS-NACIONAL-PEÑAROL

Hay tres detenidos por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional en Toledo con un policía, que estaba de particular festejando el triunfo de Peñarol en el clásico, disparó su arma de fuego y mató a dos personas.

A la vivienda, ubicada en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, llegaron pasadas las 17 horas del sábado seis hombres en dos motos; uno de ellos iba armado. Se trata de determinar si el objetivo era robar una bandera de Peñarol que estaba colgada afuera. En ese momento, salió el policía, amigo del dueño de casa, y repelió la agresión.

Foto: Subrayado. Archivo.
Identificaron al adolescente que mató a un joven de 20 años en junio: fue internado en el Inisa

Las cámaras de seguridad del lugar registraron la llegada de los hinchas tricolores y las imágenes muestran que al menos uno iba armado. Vestía campera roja y tenía una pistola en la mano. Fue uno de los cuatro hombres que logró escapar y permanece prófugo.

El Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones logró identificar el domingo a las cuatro personas prófugas tras analizar la cámaras de videovigilancia de la zona. Este lunes, con las órdenes de allanamiento y detención correspondientes dos mayores de edad fueron detenidos en Puntas de Manga en Montevideo y un adolescente de 17 años en Parque del Plata. Resta aún la detención del cuarto sospechoso.

En los allanamientos, se logró incautar la otra moto que participó en el hecho.

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
