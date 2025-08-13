Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas

El autor del doble homicidio de dos hombres de 64 y 71 años en ciudad 18 de Mayo en Canelones fue condenado a 15 años de cárcel. El hecho ocurrió el 23 de enero de 2025 en una vivienda del barrio Villa Foresti.

El condenado tiene 32 años y conocía a las víctimas. El hombre fue condenado por dos delitos de homicidio con circunstancias agravantes muy especiales, porque el motivo había sido el hurto y tuvo la intención de eliminar los indicios mediante un incendio , además de un delito de violación de domicilio, porque cuando iba a ser detenido ingresó a una vivienda sin autorización, explicó la fiscal Cecilia Gutiérrez.

La representante del Ministerio Público explicó que la defensa y familiares de las víctimas participaron en el proceso de la investigación, así como de la conclusión del caso a través de un juicio simplificado para la condena del homicida.

La fiscal explicó que el autor del hecho es una persona de escasos recursos a la cual las víctimas ayudaban desde que era un niño con alimentos y festejándole sus cumpleaños. "Eso, debe haber sido algo que facilitó el ingreso a la finca", consideró Gutiérrez, ya que la vivienda estaba con las dos puertas cerradas con llave.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en el interior de la vivienda parcialmente incendiada. Tenían heridas de arma blanca, golpes y estaban atados con una sábana. De la casa, faltaban varios objetos, como una garrafa de supergás y una motosierra.