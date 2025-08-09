Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

RECIBÍ EL NEWSLETTER
espera pericias

El fiscal aguarda por el resultado de pericias. Según surge en las primeras investigaciones que hizo, seis personas llegaron con armas a la casa donde estaba el policía.

Foto: Subrayado. Lugar del hecho, en Toledo.

El fiscal Juan Álvez resolvió en la noche de este sábado dejar en libertad al policía de 24 años que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo. Álvez aguarda por el resultado de las pericias de Policía Científica, y los avances del caso que proporcione el Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones.

"Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación. En principio, seis personas venían tres motos y se bajan en una finca, con armas. No se sabe para qué. Si es para robar la bandera que estaba colgada afuera o si es para otra cosa. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación", dijo Álvez a Subrayado.

En base a eso y a otras indagatorias primarias el fiscal resolvió no imputar al policía; considera que eventualmente repelió el ataque.

Foto: Subrayado. Escena del intento de rapiña, con menor abatido, en Malvín Norte.
Intento de rapiña a policía en Malvín Norte: un adolescente fue abatido y otros tres enviados al Inisa

El funcionario policial de 24 años dijo más temprano que estaba con amigos festejando el triunfo de Peñarol. Y mencionó que en la fachada de la casa tiene colgada una bandera del club. Al ver a los hinchas de Nacional, armados, disparó. Fue minutos después de las cinco de la tarde.

Los dos hombres alcanzados por las balas, que perdieron la vida en el lugar, tenían vestimenta y tatuajes del club, precisó Álvez.

Por otro lado, la Policía especificó en el parte oficial que no se encontraron armas de fuego ni impactos en la fachada de la vivienda del funcionario.

El episodio sucedió minutos después de terminado el partido entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo. Y casi en simultáneo, otro hecho violento ocurrió en Las Piedras. Allí dos hombres fueron baleados por delincuentes que, según afirman, eran hinchas tricolores y les robaron una bandera aurinegra.

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
Foto: Subrayado. Lugar del hecho, en Toledo.
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
