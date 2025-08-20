La Justicia dispuso el uso de tobillera electrónica, fijación de domicilio, cierre de fronteras y entrega de los pasaportes a los dos jóvenes de 25 y 26 años que este martes fueron detenidos en un allanamiento en Villa Camila, cerca de Manga.
Dos jóvenes imputados por estafar a aseguradoras de vehículos por USD 100.000
Los imputados tienen 25 y 26 años. Simulaban rapiñas de vehículos de alta gama para cobrar el seguro, remarcarlos, venderlos y comprar más.
Ambos fueron detenidos por policías de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores tras una investigación que comenzó a inicios de 2024 por estafas a empresas aseguradoras.
Los imputados simulaban que les habían rapiñado motos y autos de alta gama, cobraban el seguro por el supuesto robo, remarcaban los vehículos, los vendían y compraban otros. Siempre de alta gama.
Imputaron a un hombre que mató a otro de un disparo en el pecho tras discusión en la vía pública
Este martes en los allanamientos los policías les incautaron una camioneta BMW eléctrica y dos motos Ninja. La estafa a las aseguradoras llegó a los USD 100.000, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.
El detenido de 25 años fue imputado por el delito de simulación de delito en calidad de autor y el delito de asociación para delinquir. El segundo fue imputado por simulación de delito en calidad de coautor, asociación para delinquir y receptación.
Ambos utilizarán tobillera mientras continúa la investigación, a la espera de la sentencia definitiva.
Dejá tu comentario