RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN

Dos jóvenes heridos tras atacarse con cuchillos en fiesta de fin de cursos de escuela agraria de Salto

Uno de ellos fue diagnosticado con una “herida abierta en miembros inferiores derecho e izquierdo”, mientras que el segundo con una “herida punzo-cortante en rostro”.

fiesta-agraria-salto-

La Escuela Agraria de Salto fue lugar de un altercado protagonizado por dos jóvenes ajenos a la institución que se atacaron con cuchillos.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que los dos adolescentes fueron hospitalizados tras resultar heridos en el marco de la fiesta de fin de cursos de dicho centro de estudios.

El hecho tuvo lugar sobre la hora 22:40 del pasado miércoles. Personal policial concurrió hasta la escuela, ubicada en las inmediaciones de la represa de Salto Grande, alertada por un incidente y dos personas heridas con cuchillos.

imputaron al delincuente que mato a un guardia de seguridad en rapina a una obra a fines de agosto
Seguí leyendo

Imputaron al delincuente que mató a un guardia de seguridad en rapiña a una obra a fines de agosto

Uno de ellos fue trasladado por un auto a una base de emergencia y posteriormente al hospital regional, mientras que el otro herido fue trasladado por un móvil policial a dicho centro de salud.

Uno de ellos fue diagnosticado con una “herida abierta en miembros inferiores derecho e izquierdo”, mientras que el segundo con una “herida punzo-cortante en rostro”.

Desde la institución, destacaron que ambos jóvenes son actualmente ajenos a la misma. Uno de ellos fue exalumno y el otro nunca había concurrido.

El caso fue puesto en conocimiento al fiscal de turno.

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron el primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central video
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Dejá tu comentario