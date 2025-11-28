Dos jóvenes heridos tras atacarse con cuchillos en fiesta de fin de cursos de escuela agraria de Salto

La Escuela Agraria de Salto fue lugar de un altercado protagonizado por dos jóvenes ajenos a la institución que se atacaron con cuchillos.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que los dos adolescentes fueron hospitalizados tras resultar heridos en el marco de la fiesta de fin de cursos de dicho centro de estudios.

El hecho tuvo lugar sobre la hora 22:40 del pasado miércoles. Personal policial concurrió hasta la escuela, ubicada en las inmediaciones de la represa de Salto Grande, alertada por un incidente y dos personas heridas con cuchillos.

Uno de ellos fue trasladado por un auto a una base de emergencia y posteriormente al hospital regional, mientras que el otro herido fue trasladado por un móvil policial a dicho centro de salud.

Uno de ellos fue diagnosticado con una “herida abierta en miembros inferiores derecho e izquierdo”, mientras que el segundo con una “herida punzo-cortante en rostro”.

Desde la institución, destacaron que ambos jóvenes son actualmente ajenos a la misma. Uno de ellos fue exalumno y el otro nunca había concurrido.

El caso fue puesto en conocimiento al fiscal de turno.