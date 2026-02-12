Orsi agradeció las oportunidades brindadas por China y reiteró la vocación de Uruguay como país abierto al mundo

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en la celebración de la Fiesta de la Primavera por el Año Nuevo chino en una recepción organizada por el embajador de China en Uruguay , Huang Yazhong.

El mandatario uruguayo le deseó a la comunidad china un "muy buen año" y recordó que en su reciente viaje hacia ese país, Orsi llegó el domingo a Montevideo, se habló del año del caballo. Se refirió al mensaje y a la simbología del caballo como de inteligencia y fuerza, y marcó la similitud y la importancia para Uruguay por la presencia del animal en el escudo nacional. "La construcción de nuestra patria, del Uruguay, todos sabemos, que tuvo mucha relación con esa cultura que encierra la crianza y el trabajo con el caballo", destacó.

Orsi agradeció las oportunidades de conocimiento e intercambio que China le ha brindado a Uruguay en los 38 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El mandatario habló de "oportunidades concretas para un país que necesita y mucho que se nos abran las puertas del mundo".

"Uruguay es un país que tradicionalmente suceden los gobiernos y somos un país que promueve la libertad de comercio, el intercambio fluido y hemos encontrado en China una sintonía que nos ha venido muy bien", afirmó.

Orsi valoró la implicancia de China en la economía nacional como principal destino de las exportaciones uruguayas. Recordó que desde la década de los 80 todos los presidentes uruguayos viajaron a Beijing y "en cada una de las oportunidades venimos con una señal más de apertura y de fortalecimiento de las relaciones".

El mandatario destacó la importancia del viaje a China desde el punto de vista material y de vocación de Uruguay como país abierto al mundo. Habló de una señal de fortalecimiento en ese sentido como nación.