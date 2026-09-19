Suicidios en Argentina aumentaron 57,6% desde 2017 y son la principal causa de muerte entre jóvenes

Familiares de personas que murieron por suicidio y especialistas en salud mental alertaron sobre el aumento de los casos de suicidio en Argentina, tras la difusión de estadísticas que muestran una tendencia creciente en los últimos años.

Según datos del Observatorio de Política Criminal (OPC), el suicidio es actualmente la principal causa de muerte en el país entre los jóvenes de 15 a 34 años.

Con 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, Argentina aún está lejos de Uruguay (19,16), que históricamente lidera esta estadística.

Sin embargo, llama la atención la tendencia: el OPC registró un aumento de 57,6% de las muertes por suicidio respecto de 2017 y de 22,6% en comparación con el año anterior.

Tras la divulgación de estos datos, decenas de familiares se manifestaron el 13 de septiembre en el centro de Buenos Aires para "concientizar sobre el suicidio, porque hablar es prevenir", dijo a la AFP Graciela Salazar, cuya hija murió por suicidio en 2023.

"El suicidio es multicausal", dijo Ariana Villarreal, también durante la marcha. Su hermano murió por suicidio hace 11 años. "Hay una deuda histórica con la salud mental en la Argentina", afirmó, y denunció el magro presupuesto estatal destinado a la salud mental.

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) también lamentó en un comunicado "una situación de gravedad sanitaria y social" y recordó que se trata de "un fenómeno complejo" que no debe ser reducido "a una única explicación o establecer relaciones causales lineales".

"Frente al aumento de las conductas suicidas no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas", prosigue el texto, que reclama "respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas inmediatas de prevención del suicidio".

Recientemente, la provincia de Corrientes, en el noreste del país, aprobó una resolución que insta al gobierno nacional a instalar barreras, reforzar la iluminación y la videovigilancia y colocar teléfonos de emergencia en un puente sobre el río Paraná donde se registran numerosos episodios.

"Ya son 341 vidas rescatadas", afirmó recientemente en su cuenta de Instagram la organización Ángeles del Puente, que desde 2023 mantiene voluntarios las 24 horas en el viaducto.

FUENTE: AFP.