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Ruta 6, km 18,200

Dos hombres murieron tras despistar su moto y chocar contra una columna en los accesos a Montevideo

El accidente de tránsito fatal ocurrió a las siete de la mañana del martes en ruta 6 y Camino a la Calera, en los accesos a Montevideo.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Policía Caminera. Accidente en los accesos a Montevideo.

Foto: Policía Caminera. Accidente en los accesos a Montevideo.

Un hombre de 39 años y otro de 38 murieron a las siete de la mañana de este martes cuando despistaron y chocaron contra una columna la moto en la que viajaban.

Según informó Policía Caminera, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 18,200 de la ruta 6, a la altura de Camino a la Calera, en Toledo Chico (Montevideo).

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Las víctimas viajaban en la senda de ingreso a la capital y, tras despistar, impactaron contra una columna metálica de alumbrado público. Ambos hombres murieron en el lugar debido a las heridas recibidas.

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“Las causas de la pérdida de dominio se encuentran a determinar”, señaló Caminera en una comunicación oficial.

Desde Caminera informaron que la ruta estuvo obstruida en dirección a Montevideo por la realización de pericias y que fue liberada cerca de las 11:30.

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