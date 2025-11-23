RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PREVIA EN PUNTO PENAL

Flavio Perchman dio favorito a Peñarol para esta tarde: "Para mí las localías tienen una incidencia importante", dijo

El vicepresidente de Nacional compartió este domingo la mesa de Punto Penal con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, donde opinó sobre los jueces, las polémicas y el favorito para el partido de ida.

perchman-ruglio-punto-penal

El vicepresidente tricolor le dio el mismo porcentaje que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio: "El mismo porcentaje que Nacho. Para mí las localías tienen una incidencia importante", dijo.

Consultado por los periodistas Roberto Moar y Martín Charquero, Perchman le dio el 51% a Peñarol y el 49% a Nacional.

Seguidamente, recordó el gesto del puño cerrado que hizo el día del sorteo por las localías cuando Nacional salió sorteado para disputar la segunda final en el Gran Parque Central.

"El puñito que hice era porque yo quería definir en el Parque si no sería incoherente con lo que hice, me salió espontáneo y es así"., expresó: Y añadió: "Para mí no cuentan los antecedentes, ni el último clásico ni los 10 que teníamos antes nosotros de invictos, esto es otra cosa. Hay una ventaja de ser local y jugar solo con tú público".

El vicepresidente dijo que el equipo tricolor viene muy bien para la serie en sí y destacó que hoy no es el partido, si no que es el primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1992619190755438819&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
SALTO

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia

Te puede interesar

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
SALTO

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
Flavio Perchman dio favorito a Peñarol para esta tarde: Para mí las localías tienen una incidencia importante, dijo
LA PREVIA EN PUNTO PENAL

Flavio Perchman dio favorito a Peñarol para esta tarde: "Para mí las localías tienen una incidencia importante", dijo
Primera final clásica: Peñarol recibe a Nacional desde la hora 16:30 en el Campeón del Siglo
DEFINICIÓN CAMPEONATO URUGUAYO

Primera final clásica: Peñarol recibe a Nacional desde la hora 16:30 en el Campeón del Siglo

Dejá tu comentario