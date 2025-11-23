Flavio Perchman dio favorito a Peñarol para esta tarde: "Para mí las localías tienen una incidencia importante", dijo

Flavio Perchman dijo este domingo en el programa Punto Penal de Canal 10 que Peñarol es el favorito para el partido clásico de esta tarde.

El vicepresidente tricolor le dio el mismo porcentaje que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio: "El mismo porcentaje que Nacho. Para mí las localías tienen una incidencia importante", dijo.

Consultado por los periodistas Roberto Moar y Martín Charquero, Perchman le dio el 51% a Peñarol y el 49% a Nacional.

Seguidamente, recordó el gesto del puño cerrado que hizo el día del sorteo por las localías cuando Nacional salió sorteado para disputar la segunda final en el Gran Parque Central.

"El puñito que hice era porque yo quería definir en el Parque si no sería incoherente con lo que hice, me salió espontáneo y es así"., expresó: Y añadió: "Para mí no cuentan los antecedentes, ni el último clásico ni los 10 que teníamos antes nosotros de invictos, esto es otra cosa. Hay una ventaja de ser local y jugar solo con tú público".

El vicepresidente dijo que el equipo tricolor viene muy bien para la serie en sí y destacó que hoy no es el partido, si no que es el primer tiempo.