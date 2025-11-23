Primera final clásica: Peñarol recibe a Nacional desde la hora 16:30 en el Campeón del Siglo

Peñarol y Nacional se miden este domingo desde la hora 16:30 por el partido de ida de la definición del Campeonato Uruguayo.

Los dirigidos por Diego Aguirre son los ganadores del Torneo Clausura y derrotaron a Liverpool, campeón del Apertura, el pasado domingo. Por su parte, el tricolor viene de ganar la Tabla Anual.

En caso de empate en puntos y goles al término del segundo partido, se procederá a jugar un alargue y posteriormente penales.

El encuentro que se disputa en el Campeón del Siglo solo contará con público local y estará arbitrado por Javier Burgos, mientras que el VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes.

Probables alineaciones:

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Leonardo Fernández, Ignacio Sosa, Eric Remedi y Diego García; Maximiliano Silvera y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez; Juan Cruz de los Santos; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez o Christian Ebere. DT: Jadson Viera.

Seguridad

El Ministerio del Interior dispuso de 916 policías para el operativo clásico de este domingo. El mismo incluye patrullaje y dispositivos en distintos puntos de la capital.

Los funcionarios policiales estarán distribuidos en distintos puntos de la capital, como por ejemplo terminales, avenidas importantes y otros puntos. El patrullaje comenzó el pasado miércoles al igual que los dispositivos de seguridad en lugares emblemáticos para ambos clubes con el objetivo de prevenir actos de vandalismo.

En lo que refiere al ingreso de elementos al estadio, se realizarán operativos de control muy rigurosos. Además, la cartera aconsejó a los hinchas a concurrir con anticipación. Las puertas se abren a la hora 13:30.