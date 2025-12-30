Dos hombres fueron condenados tras robar una moto de agua en Punta Ballena

Dos hombres fueron condenados por el delito de hurto especialmente agravado tras robar una moto de agua con su respectivo tráiler, la misma se encontraba estacionada en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Petreles, en Punta Ballena .

Gianni Gustavo Lucas Rosas, de 29 años, deberá cumplir la pena de 16 meses de prisión efectiva, mientras que el hombre de iniciales A.F.G.V, de 21 años, fue condenado a 12 meses de prisión, pena que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

El hurto tuvo lugar el pasado sábado 27 de diciembre en horas de la noche. El servicio de Emergencias 911 recibió un llamado que daba cuenta del robo y la Policía llegó hasta una vivienda ubicada en la calle Gregorio Sanabria, del barrio San Antonio, donde constataron la presencia de una moto de agua de similares características a la denunciada, además de un vehículo estacionado en la vía pública que podría estar vinculado al hecho.

Seguí leyendo Daniela Cabral y las hijas de Basso presentaron recurso para que no sea rematado el apartamento de Punta del Este

Los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad que se dirigía hacia el vehículo, quien no sería ajeno a los hechos investigados, por lo que fue derivado a una dependencia policial.

Posteriormente, en horas de la madrugada del 28 de diciembre, la Policía vio salir de la vivienda a otro hombre mayor de edad, quien también fue derivado a una dependencia policial.

En horas de la mañana y con la autorización de la propietaria de la vivienda, los policías realizaron una inspección, constatando que la moto de agua era la denunciada.

La moto de agua pertenecía al cantante Matías Valdéz.