Dos hombres condenados por el homicidio de una mujer hallada muerta en su casa de Salinas

Dos hombres, de 19 y 25 años, fueron condenados por el homicidio de una mujer de 26 años, que fue hallada muerta con un disparo en el pecho el 18 de noviembre en una casa en Mburucuyá y Yerutí, en Salinas.

La investigación del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones logró reconstruir la escena del crimen. Del relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, se identificó al vehículo utilizado en la fuga por los autores de los disparos contra la casa de la mujer, que presentaba impactos de bala en la fachada y en las ventanas. En la calle, Policía Científica encontró 24 vainas.

La Policía siguió al vehículo a través de las cámaras hasta que llegó a Villa Aeroparque. Con una orden de allanamiento, detuvo a un hombre de 25 años con antecedentes por receptación, suministro de estupefacientes y homicidio a título de dolo, y a un joven de 19 años, sin antecedentes.

Tras la audiencia judicial, se condenó al hombre de 25 años por encubrimiento a dos años y diez meses meses de cárcel, y al joven de 19 por homicidio a título de dolo eventual con siete años y dos meses de prisión.

