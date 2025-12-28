Dos hijos de un uruguayo son buscados tras un naufragio en Indonesia; el hombre viajó hacia el lugar

Cuatro miembros de una familia española están desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia , indicaron este sábado a AFP los rescatistas. Dos de los niños son hijos de un hombre uruguayo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó que el padre uruguayo viajó al lugar y recibe apoyo de la Cancillería. El caso "lo están siguiendo las autoridades españolas porque los niños eran españoles", indicó.

La embarcación transportaba a 11 personas cuando se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.

Siete personas, entre ellas dos turistas españolas y cinco indonesios -el capitán, tres tripulantes y un guía turístico- fueron rescatadas, mientras las labores de búsqueda de las cuatro personas restantes continúan.

Tanto la mujer del desaparecido y madre de los hijos del uruguayo, como una de las hijas fueron evacuadas, precisó Fathur Rahman, el coordinador de la misión de búsqueda y rescate, en un comunicado enviado a la AFP.

El responsable añadió que los equipos encontraron restos de la embarcación en un radio de cinco millas náuticas en torno al lugar del accidente.

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros, indicó la agencia estatal de noticias Antara.

"Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial", dijo a ese medio el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permaneció cerrada a los turistas el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a las laxas normas de seguridad y al mal tiempo.

