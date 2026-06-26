Ataque a balazos desde un auto a una casa dejó a dos personas heridas graves en Colón.
Dos hermanos están graves tras un ataque a balazos desde un auto a su casa en Colón
Las víctimas son una mujer de 20 años y un hombre de 28, quienes ingresaron a distintos centros asistenciales con heridas de gravedad.
Las víctimas son un hombre de 28 años y una mujer de 20, hermanos.
La casa donde ocurrió el hecho está ubicada en las inmediaciones Aparicio Saravia esquina Coronel José María Navajas.
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Atacaron a balazos vivienda y camioneta en la que dormían dos personas, en la zona de Colón
Los dos fueron trasladados a distintos centros de salud, desde donde se notificó a la Policía. La joven tiene una herida a la altura del tórax, el hombre en lumbar derecha.
El auto utilizado por los atacantes era rojo, según información primaria.
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