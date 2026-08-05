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Emancipación y Anagualpo

Nuevo ataque a balazos contra misma vivienda en Nuevo París deja a un hombre herido grave

La misma vivienda había sido atacada el pasado 27 de mayo. Esta noche, pasó una moto y efectuó varios disparos contra la fachada.

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Un nuevo ataque a balazos dejó a un hombre herido de gravedad este miércoles de noche en Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.

Según supo Subrayado, se trató de una intensa balacera contra una casa. Una de las balas atravesó la puerta e impactó contra un hombre, de 35 años, que fue derivado con herida de bala en el estómago.

La Policía encontró más de 20 vainas en dos calles.

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La misma vivienda había sido atacada el pasado 27 de mayo. Esta noche, pasó una moto y efectuó varios disparos contra la fachada.

El ataque anterior

Testigos del hecho dijeron que dos delincuentes encapuchados y vestidos de negro pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.

El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.

Una vecina de una de las casas baleadas contó que su hija de casi dos años estaba afuera de su casa cuando ocurrieron los disparos y pidió respuestas a la Policía.

"Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró e indicó que las reiteradas balaceras buscan que los vecinos abandonen sus casas y se vayan del barrio.

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