Dos goles de Cristhian Stuani y uno Federico Viñas en el empate 3 a 3 de Girona y Oviedo

A pesar de dos penales marcados por su veterano atacante uruguayo Cristhian Stuani (39 años), el Girona no pudo ganar (3-3) en casa ante el Oviedo y sigue como colista de LaLiga española, este sábado en la 10ª jornada.
Los dos goles de Cristhian Stuani para el Girona fueron de penal. Federico Viñas anotó para el Oviedo. Ambos clubes ocupan los últimos lugares de La Liga de España.
El Oviedo se había destacado 0-2 con un penal marcado por el uruguayo Federico Viñas (38’) y un tanto del venezolano Salomón Rondón (58’), pero el Girona consiguió dar la vuelta al partido con las dos penas máximas marcadas por Stuani (64’, 90’) y un tanto del marroquí Azzedine Ouhani (83’).
Cuando en las gradas de Montilivi se festejaba la victoria y la gran remontada, el Oviedo igualó 3-3 en el último suspiro, gracias al angoleño David Carmo (90’+7’), y evitó que el equipo asturiano cayera a la última plaza.
Ambos siguen en las dos posiciones de cierre de la clasificación ahora igualados a 7 puntos, pero el Oviedo es decimonoveno por una ligera mejor diferencia de goles (-12 contra -13).
El choque estrella de esta 10ª jornada liguera tendrá lugar el domingo, con el Clásico del fútbol español entre Real Madrid (1º) y Barcelona (2º).
FUENTE: AFP
