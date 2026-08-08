Dos franceses detenidos en Uruguay y extraditados a Argentina al intentar exportar 37 kilos de cocaína a Europa

Dos ciudadanos franceses que tenían alerta internacional roja de Interpol fueron detenidos en Uruguay y extraditados a Argentina.

Ambos contaban con requisitoria emitida por Interpol Argentina por un delito vinculado al intento de exportar de contrabando 37 kilos de cocaína con destino a Francia y Bélgica, informó el Ministerio del Interior y difundió imágenes del procedimiento que se realizó en mayo, pero que por la reserva del caso se publicó este sábado.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado , los franceses intentaron exportar en tres encomiendas, consistentes en paquetes rectangulares con una inscripción visible de un alacrán o escorpión que contenían unos 37 kilos de cocaína con destino a Lyon y París en Francia, y a Bélgica.

Los extranjeros fueron detenidos el 1 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, provenientes de Ezeiza, con documentación falsa en el interior de sus equipajes y quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía de Ciudad de la Costa.

Tras recibir el pedido formal de extradición, los dos franceses fueron entregados por las autoridades uruguayas el 23 de junio a la Policía Argentina en el Puerto de Montevideo, en un operativo de cooperación entre Interpol Uruguay, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (Interpol Argentina) y la Secretaría General de Interpol Internacional.