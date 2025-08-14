RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

"Dos están vinculados a explosiones de cajeros del 2020", dijo el jefe de Policía sobre detenidos por caso en Carrasco

“En una semana fue desbaratado este grupo criminal”, aseguró el jefe de Policía Mario Lotito. Tres participaron directamente de la explosión del cajero.

Lotito-jefe-policia

El jefe de la Policía de Montevideo, Mario Lotito, detalló lo ocurrido con la explosión del cajero automático en el barrio Carrasco el pasado martes 5 de agosto.

Los delincuentes que llegaron a la sucursal eran tres. Fue próximo a las 5:00 de la mañana.

“Participaron en primera instancia, en actuación directa, tres individuos, que utilizaron un vehículo hurtado en nuestra ciudad”, señaló.

Cajero automático explotado en Carrasco. 
Detuvieron a otros dos sospechosos de estar implicados en la explosión del cajero en Carrasco: suman ocho

Los indicios y la investigación permitieron detener a ocho personas, uno es menor de edad.

“Se pudo lograr en el día de ayer la realización de diez allanamientos, en diferentes lugares de Montevideo. En primera instancia se detuvo a 11 personas, nueve masculinos y dos femeninas, de los cuales tres recuperaron la libertad. Las dos mujeres y seis hombres permanecen detenidos”, señaló Lotito. Tres son los que explotaron el cajero y los demás son parte de la organización.

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales y “dos están vinculados a explosiones de cajeros pero del año 2020 en adelante”.

“En una semana fue desbaratado este grupo criminal”, resaltó y señaló que también “intentaron colocar estos billetes en algunos locales comerciales que no lograron su objetivo debido a la medida de seguridad”.

“Esta sucursal, como las demás del país, cuenta con el sistema de entintado de billetes”, recordó el jefe de Policía.

En los allanamientos incautaron un vehículo marca Fiat con manchas de tinta en la parte trasera y lateral, 22 teléfonos celulares, dos tarjetas bancarias, seis frascos de vidrio con sustancia vegetal (cogollo), ropas varias utilizadas en diferentes casinos, un notebook y dos libretas de circulación.

