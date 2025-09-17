RECIBÍ EL NEWSLETTER
De fresco a cálido, con humedad y nieblas, así se presenta el tiempo estos días

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, que va de fresco en la mañana a cálido de tarde, con humedad y nieblas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo fresco, con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará con ambiente templado a cálido y gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose hacia la noche la zona norte.

El jueves comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad, persistiendo la probabilidad de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo algo a parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El viernes nuevamente se espera una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

Miércoles 17

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Jueves 18

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

Viernes 19

Zona Norte: máxima 27º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

