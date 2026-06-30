Detuvieron a dos hombres sospechosos del homicidio de un adolescente de 14 años en Maldonado.
Dos detenidos por el homicidio de un adolescente de 14 años en Maldonado
Tienen 29 y 33 años, antecedentes penales, y están a disposición de la Justicia. El fiscal del caso es Sebastián Robles.
La víctima murió en la madrugada del 21 de junio, tras recibir disparos cuando estaba en el interior de un vehículo.
Los detenidos por el crimen tienen 29 y 33 años, y en ambos casos registran antecedentes penales. Están a disposición de la Justicia.
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"Queremos que se haga justicia por él, que no quede como una vida más que mataron. Que se aclare lo que era mi hermano, que mi hermano no era ningún drogadicto como andan diciendo ni que la bici era robada ni que anduviera en las bocas. Era un chiquilín sano, estudiante de UTU de acá de Maldonado. Queremos que se haga justicia", dijo Marcos Gonçalves, hermano de Mauricio, el menor asesinado.
"A mi hermano siempre yo lo ayudé a hacer su comercio de bicicleta, su teléfono, todo. Esa noche él no me pidió. Pidió a un conocido del barrio que lo llevara. Era conocido del barrio, no tanto conocido suyo. Parece que fueron a vender la bicicleta a la Granja Cuñetti, pero como mi hermano no tenía internet, la ubicación saltaba en cualquier lado. Paraban, prendía las balizas, me contaron, y ahí pasó una moto con dos ocupantes. Llegaron a la ubicación, vendieron la bicicleta y cuando salieron para atrás, de la Granja Cuñetti hacia Maldonado Nuevo, salió una moto a los tiros. No sé si en ese momento me lo mataron o fue en el camino", añadió el joven, en una entrevista el 24 de junio con Subrayado.
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