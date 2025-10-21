Dos detenidos por balacera en un bar en la que un joven de 19 años fue asesinado

Fueron detenidos dos jóvenes de 21 y 23 años que son investigados por balacera en un bar de Tres Ombúes en la que mataron a otro, de 19 años, e hirieron a un hombre de 34.

Las detenciones se produjeron tras varios allanamientos en el mismo barrio. Los jóvenes no tienen antecedentes.

El tiroteo fue el 9 de setiembre en un bar de la calle Yapeyú, esquina Ameghino. En ese momento, fuentes policiales informaron que varias personas pasaron en un auto y dispararon hacia las víctimas.

El más joven, de 19 años, murió mientras era atendido por los médicos de urgencia, quienes le habían diagnosticado estado grave por múltiples heridas de arma de fuego.

Los detenidos son investigados por su participación en ese hecho.