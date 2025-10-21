Fueron detenidos dos jóvenes de 21 y 23 años que son investigados por balacera en un bar de Tres Ombúes en la que mataron a otro, de 19 años, e hirieron a un hombre de 34.
Dos detenidos por balacera en un bar en la que un joven de 19 años fue asesinado
El hecho ocurrió el 9 de setiembre en el barrio Tres Ombúes. Varias personas dispararon desde un auto.
Las detenciones se produjeron tras varios allanamientos en el mismo barrio. Los jóvenes no tienen antecedentes.
El tiroteo fue el 9 de setiembre en un bar de la calle Yapeyú, esquina Ameghino. En ese momento, fuentes policiales informaron que varias personas pasaron en un auto y dispararon hacia las víctimas.
Seguí leyendo
A un año del siniestro en Pocitos, Salgado aseguró que se aplican todos los protocolos con choferes
El más joven, de 19 años, murió mientras era atendido por los médicos de urgencia, quienes le habían diagnosticado estado grave por múltiples heridas de arma de fuego.
Los detenidos son investigados por su participación en ese hecho.
Lo más visto
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS
Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE
Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MINISTRO DE ECONOMÍA
Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO
"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
MALDONADO
Dejá tu comentario