RECIBÍ EL NEWSLETTER
allanamientos en LA TEJA

Dos detenidos por balacera en un bar en la que un joven de 19 años fue asesinado

El hecho ocurrió el 9 de setiembre en el barrio Tres Ombúes. Varias personas dispararon desde un auto.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Fueron detenidos dos jóvenes de 21 y 23 años que son investigados por balacera en un bar de Tres Ombúes en la que mataron a otro, de 19 años, e hirieron a un hombre de 34.

Las detenciones se produjeron tras varios allanamientos en el mismo barrio. Los jóvenes no tienen antecedentes.

El tiroteo fue el 9 de setiembre en un bar de la calle Yapeyú, esquina Ameghino. En ese momento, fuentes policiales informaron que varias personas pasaron en un auto y dispararon hacia las víctimas.

a un ano del siniestro en pocitos, salgado aseguro que se aplican todos los protocolos con choferes
Seguí leyendo

A un año del siniestro en Pocitos, Salgado aseguró que se aplican todos los protocolos con choferes

El más joven, de 19 años, murió mientras era atendido por los médicos de urgencia, quienes le habían diagnosticado estado grave por múltiples heridas de arma de fuego.

Los detenidos son investigados por su participación en ese hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago

Te puede interesar

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
MATILDE PACHECO Y ÓSCAR BONAUDI

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos video
HOMENAJE

Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos
De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta video
"EN VARIAS SALAS"

De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

Dejá tu comentario