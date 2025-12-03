Dos delincuentes robaron un arma de adentro de un auto de un empresario en Ciudad de la Costa

Dos delincuentes llegaron en una moto sin chapa matrícula y encapuchados este martes de mañana a una empresa de auxilio mecánico ubicada en la avenida Giannattasio entre Río de Janeiro y Becú, en Ciudad de la Costa.

Uno de ellos se bajó, se dirigió directamente a un auto blanco, abrió la puerta y robó una pistola calibre 9 milímetros que estaba debajo del asiento delantero, en el vehículo de un empresario que tenía el arma en regla.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento. Luego de agarrar la pistola, se subió a la moto y ambos fugaron rumbo a Montevideo.

El área de Investigaciones de Canelones trabaja junto con la Policía en Montevideo para dar con los delincuentes.