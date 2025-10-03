RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVA PALMIRA Y BULEVAR ARTIGAS

Dos delincuentes rapiñaron local de cobranzas, amenazaron a la empleada y se llevaron $ 400.000

El periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo informó que los individuos llegaron en moto y que el local estaba cerrando.

local-cobranzas-rapiña-

Delincuentes rapiñaron un local de cobranzas en la tarde de este viernes en Nueva Palmira y Bulevar Artigas y se llevaron la recaudación, 400.000 pesos.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el local estaba por cerrar y había solo una trabajadora. Los delincuentes simularon ser clientes. Amenazaron a la mujer y se llevaron dicho monto.

La trabajadora quedó en estado de shock y no recuerda mucho lo sucedido. No sufrió lesiones.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.
Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves

Trabaja en el lugar personal de Policía Científica y efectivos de zona operacional I.

