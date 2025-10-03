Dos delincuentes rapiñaron local de cobranzas, amenazaron a la empleada y se llevaron $ 400.000

Delincuentes rapiñaron un local de cobranzas en la tarde de este viernes en Nueva Palmira y Bulevar Artigas y se llevaron la recaudación, 400.000 pesos.
El periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo informó que los individuos llegaron en moto y que el local estaba cerrando.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el local estaba por cerrar y había solo una trabajadora. Los delincuentes simularon ser clientes. Amenazaron a la mujer y se llevaron dicho monto.
La trabajadora quedó en estado de shock y no recuerda mucho lo sucedido. No sufrió lesiones.
Trabaja en el lugar personal de Policía Científica y efectivos de zona operacional I.
