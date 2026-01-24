Dos delincuentes condenados por el homicidio a puñaladas de un hombre en Florida

Dos delincuentes fueron condenados en Florida por el homicidio a puñaladas de un hombre el jueves de esta semana, en 25 de Mayo.

La víctima, de 48 años, fue hallada en la calle Ramón Álvarez, tenía cinco heridas de arma blanca en el cuerpo. Tenía tres antecedentes penales.

El de 34 años, de iniciales C.F.B.R. recibió una condena de 9 años de prisión efectiva por homicidio.

El otro delincuente, de 52 años, fue condenado por un delito de encubrimiento y otro de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de suministro agravado. La pena en este caso fue de 4 años y medio de prisión efectiva.