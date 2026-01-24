RECIBÍ EL NEWSLETTER
25 DE MAYO, FLORIDA

Dos delincuentes condenados por el homicidio a puñaladas de un hombre en Florida

Uno de los delincuentes fue condenado por homicidio a 9 años de cárcel. El otro recibió una pena de 4 años y medio por encubrimiento y tráfico de drogas. El hombre fue asesinado de cinco puñaladas en Florida.

25-de-mayo-FLORIDA-CARTEL

La víctima, de 48 años, fue hallada en la calle Ramón Álvarez, tenía cinco heridas de arma blanca en el cuerpo. Tenía tres antecedentes penales.

En las últimas horas fueron detenidos dos hombres, ambos con antecedentes penales.

El de 34 años, de iniciales C.F.B.R. recibió una condena de 9 años de prisión efectiva por homicidio.

El otro delincuente, de 52 años, fue condenado por un delito de encubrimiento y otro de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de suministro agravado. La pena en este caso fue de 4 años y medio de prisión efectiva.

