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Dos delincuentes armados robaron $100 mil en supermercado en Puntas de Valdéz

A punta de pistola le pidieron a la cajera que entregara el dinero. La mujer en una primera instancia se resisitó al robo y llegó a luchar con los dos sujetos.

robo super san jose

La Policía busca a dos delincuentes que armados robaron un supermercado en Puntas de Valdéz, departamento de San José. A pesar de que la cajera se resisitó al atraco, escaparon con 100 mil pesos.

A las 20:46 horas de este viernes, dos delincuentes que cubrían sus rostros ingresaron al supermercado Los Titantes, y tal como muestran las cámaras de videovigilancia del local, fueron directamente a la caja registradora.

Allí, a punta de pistola le pidieron a la cajera que entregara el dinero. La mujer en una primera instancia se resisitó al robo y llegó a luchar con los dos sujetos.

Jefatura de Policía de San José. Foto: archivo-
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De igual manera los autores del atraco lograron hacerse del botín y escaparon con apróximadamente 100 mil pesos.

Si bien una cámara exterior del comercio los muestra llegar caminando y salir de la misma manera, el dueño del comercio dijo a Subrayado que se fueron del lugar en una moto.

El propietario del negocio dijo que sospechan son los mismos delincuentes que hace un par de días robaron de la misma manera en la ciudad de Libertad, a 9 kilómetros de distancia.

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