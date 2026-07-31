Condenaron a siete años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra entre 2022 y 2024

Un hombre fue condenado a siete años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra en el departamento de San José.

La investigación de la Fiscalía, a cargo de la fiscal Stephanie Sandes y la adscripta Ericka González, logró establecer que la víctima fue sometida a abusos sexuales por parte de su padrastro entre 2022 y 2024.

Según describió la Fiscalía, el hombre realizó tocamientos en reiteradas oportunidades durante la madrugada, mientras ella dormía. Además, le ofrecía dinero a cambio de besos y la observaba mientras se bañaba y se vestía.

La víctima le contó lo ocurrido a familiares maternos, quienes realizaron la denuncia. Antes, lo había hecho a su madre, quien la revictimizó confrontándola con el hombre. La mujer no le creyó a su hija y mantuvo la convivencia con agresor, con quien tiene una hija pequeña.

El hombre también ejerció violencia física y verbal contra hermanos de la víctima, hijos de la mujer.

En su fallo, la jueza determinó que "el relato de la menor es coherente, claro e igual en las variadas instancias que se realizaron. Las pericias refieren a la existencia de un abuso sexual infantil y la existencia de violencia doméstica. También es clara la promesa de retribución. Son de fundamental importancia las pericias realizadas a la víctima, así como los informes de otros especialistas tratantes, los que fueron pormenorizadamente analizados".

El agresor fue condenado a siete años de cárcel por reiterados delitos de abuso sexual agravados, en régimen de reiteración real con un delito de promesa de retribución y reiterados delitos de violencia doméstica.

Además, se dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación para ejercer funciones públicas y privadas por el plazo de diez años. También, la reparación patrimonial a la víctima por un monto equivalente a doce salarios mínimos, así como su inscripción en el Registro Nacional de Abusadores Sexuales.