Dos camiones y un auto chocaron en los accesos a Montevideo y hay tránsito congestionado

La ruta 1 , en los accesos a Montevideo , está obstruida de forma parcial en la mañana de este martes, debido a un accidente entre dos camiones y un auto, informó la Policía Caminera.

El choque fue pasadas las 7:00, a la altura de la calle Doroteo Enciso (barrio Capurro ), en dirección al Centro. En consecuencia, quienes circulan hacia el centro de la ciudad, circulan lentamente, desde Camino Cibils.

Según explicó Caminera, un camión que circulaba por la ruta se vio obligado a girar hacia su carril derecho cuando un auto se le cruzó desde la izquierda. En ese momento, chocó con un segundo camión, lo que provocó que este último hiciera una tijera e impactara con otro auto que circulaba en el mismo sentido.

Este segundo auto era conducido por un hombre de 55 años que sufrió traumatismo en una pierna y fue trasladado al Hospital Evangélico.

El primer camión era conducido por un hombre de 34 años, y el segundo camión era conducido por un hombre de 33 años. Ambos resultaron ilesos.

"El tránsito se encuentra enlentecido por senda de ingreso a la ciudad de Montevideo. Se canaliza por una senda de circulación", señaló en un mensaje oficial.