barrio lavalleja, montevideo

Delincuentes armados rapiñaron un supermercado: golpearon al guardia y escaparon con $60.000

Los delincuentes redujeron al guardia de seguridad y robaron el dinero de las cajas. La Policía analiza cámaras del local y de la zona.

Video cedido a Subrayado. Rapiña a supermercado en el barrio Lavalleja, Montevideo.

supermercado-rapiña-bo-lavalleja

Dos delincuentes armados rapiñaron un supermercado del barrio Lavalleja (Montevideo), ubicado en Avenida de las Instrucciones esquina Silva, en el mediodía de este martes. Tras reducir al guardia de seguridad, escaparon con casi $60 mil.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que irrumpieron de forma violenta, golpearon con un culatazo al guardia y fueron hacia las cajas para llevarse el dinero.

La rapiña quedó filmada por cámaras del local, y ahora la Policía trabaja en base a esas filmaciones y a las de la zona, para tratar de seguir el recorrido de los delincuentes e identificarlos. Ambos están prófugos.

El guardia, que además fue tirado al piso, resultó con heridas leves. No hubo otras víctimas.

