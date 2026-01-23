Dos adolescentes y un adulto murieron en tres accidentes de tránsito el jueves

Tres accidentes de tránsito fatales se registraron el jueves con diferencia de pocas horas. Los fallecidos son dos adolescentes de 14 y 16 años, y un hombre de 47.

El adolescente de 14 años fallecido conducía una camioneta que despistó y volcó cerca de la hora 19 en el kilómetro 6 de la ruta 19, en El Carmen, departamento de Durazno.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de este a oeste cuando despistó y volcó quedando en faja natural del lado norte. El menor fue identificado con las iniciales A.D.M.D.

Canelones, ruta 6

El adolescente 16 años circulaba en moto y murió tras chocar contra un auto en un semáforo de la ruta 6, en el kilómetro 26,800, Canelones. Ocurrió poco antes de la hora 19 del jueves.

Policía Caminera informó que el auto esperaba el cambio de luz en el semáforo cuando fue impactado de atrás por la moto.

El menor resultó politraumatizado grave y fue derivado a un centro de salud en Pando, donde falleciendo mientras recibía atención médica.

El adolescente circulaba con un acompañante, también de 16 años, que fue diagnosticado con fractura de fémur derecho y amnesia del episodio.

El conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso y el resultado del examen de alcohol en sangre dio cero.

Canelones, ruta Interbalnearia, km 23

También el jueves, poco antes de la hora 23, una moto y una bicicleta chocaron en el kilómetro 23 de la ruta Interbalnearia, Canelones.

“La moto circulaba por ruta Interbalnearia de este a oeste, e impacta a una bicicleta cuya conductora pretendía cruzar dicha ruta”, dice el informe de Caminera.

“A consecuencia del impacto el conductor de la moto, un hombre de 47 años, fallece en el lugar mientras era atendido por una emergencia médica”, agrega.

“La conductora de la bicicleta, una mujer de 25 años, presenta lesiones leves”, finaliza.